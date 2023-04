"Attraction" : Fred est-il un pervers narcissique ?

Versatilité de l’humeur

Les sentiments du pervers narcissique "sont comme des montagnes russes". Il est sujet à "des sautes d’humeur soudaines, sans raison apparente". On peut clairement dire qu'il est "émotionnellement instable" et passe "du charme à la colère à la moindre contrariété".

Fred explose lorsque Agathe le menace d'appeler l'enquêteur chargé d'élucider la mort de la femme décédée dans le même hôtel que lui. Alors qu'il était jusque-là très calme et charmeur, il lui court après et la contraint à s'enfermer dans la salle de bain. Il hurle et tambourine à la porte. Le tempérament de Fred ne cesse de changer. Un jour il lui organise un anniversaire surprise et la couvre de baisers, une autre fois il est menaçant et violent. Et malheureusement, les choses ne font qu'empirer…

