Attitude du gardien sur les penalties, célébrations de but : l’IFAB modifie son règlement

L’International Football Association Board, l’organe qui régit les lois du jeu, a dévoilé les modifications apportées en vue de la saison 2023/2024. Un de point concerne l’attitude du gardien lors des penalties. Une sorte de loi "Dibu Martinez".



Le gardien argentin avait défrayé la chronique lors de la dernière finale de la Coupe du monde. Son attitude, volontairement provocatrice, avait dépassé certaines limites. L’IFAB a décidé de modifier son texte pour éviter de nouveaux débordements de ce type.



"Le gardien de but doit rester sur sa ligne de but, face au tireur, et entre les poteaux avant que le tir soit effectué. Le gardien ne peut distraire abusivement le tireur, par exemple en retardant l’exécution du penalty ou en touchant les poteaux, la barre transversale ou les filets", dit le nouveau texte de la Loi 14. Et l’IFAB de préciser : "le gardien doit veiller à respecter le jeu et l’adversaire en évitant de distraire abusivement le tireur".



Autre changement notable au niveau de la Loi 7 sur la durée des matches, "les célébrations de but sont indiquées dans un point distinct parmi la liste des situations occasionnant une perte de temps que l’arbitre doit compenser". En clair, elles feront l’objet de temps additionnel supplémentaire.



L’IFAB a également apporté des précisions au niveau de la Loi 11 sur le hors-jeu ou de la Loi 12 sur les fautes et incorrections.