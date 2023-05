Attirer des commerces dans les centres-villes : un défi pour beaucoup de communes

Quatorze communes intègrent le plan "objectif proximité" de la Région wallonne.

Elles peuvent ainsi délivrer jusqu’à 6000 euros de primes à des commerçants qui souhaitent s’implanter dans des zones où il manque des commerces.

Parmi les communes qui ont adopté ce plan : Namur, Sambreville, Beauraing, Ohey, Bièvre ou encore Ciney.

Ciney, où le centre-ville compte une vingtaine de cellules vides. Or, la population augmente.

Il faut donc agir, et la prime "objectif proximité" est vue comme une opportunité précise Anne Pirson, Echevine du commerce :

"Il nous semble important de maintenir une activité forte en centre-ville, puisque l’on sait qu’à Ciney, de plus en plus de personnes y vivent. Et cela va davantage s’accentuer dans les années à venir, puisque nous avons une série de projets de construction d’immeubles et de maisons en centre-ville. Il serait donc paradoxal que la ville se développe, sans proposer les services de proximité. Le but quand on s’installe dans le centre, est de pouvoir se passer d’une voiture."