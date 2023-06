Attert : reconversion réussie pour Céline Wagner, elle élève des vaches et brebis laitières

La foire agricole de Libramont approche tout doucement, elle aura lieu fin juillet. L’occasion de découvrir de nombreux produits issus de la ferme et de revenir sur un concours organisé par l’APAQ-W, Accueil Champêtre en Wallonie et la Foire de Libramont. Depuis 1994, le concours "Coq de Cristal" récompense une dizaine de produits de bouche artisanaux. Céline Wagner à Thiaumont-Attert a reçu un coq de cristal pour son riz au lait à la véritable gousse de vanille de Madagascar. Céline a développé un petit troupeau de brebis et de vaches Jersey avec lequel elle fabrique des yaourts, fromages et glaces. Cela fait peu de temps qu’elle s’est réorientée professionnellement.