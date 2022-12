Attert : Claude Gaspard lance "Le Jardin de Gaspard", une conserverie artisanale

Fabriquer des conserves alimentaires est une bonne façon de valoriser les légumes et de les consommer toute l’année.

Claude Gaspard, un habitant d’Attert l’a compris et il lance une conserverie artisanale : "Le Jardin de Gaspard". Il a partagé sa démarche :

"L’idée c’est dès le printemps prochain, de reprendre une production avec les légumes primeur, et d’avoir déjà mis en place quelques partenariats, quelques points de dépôt et quelques points de collecte, afin de proposer des produits simples, en avançant à mon rythme. Il y a suffisamment de personnes qui sont conscientes et clientes de petites épiceries locales, qui sont sur le chemin et qui auront envie d’acheter de bonnes choses."

Parce que chez Claude, la passion du jardinage est là depuis longtemps :

"Oui la culture est pour moi un passe-temps, et à l’échelle que je veux développer, il y aura des achats de légumes, principalement de maraîchers locaux. Il y en a suffisamment qui produisent du bio, à échelle humaine, et c’est chez eux que je me fournirai."

Pour la première fois, les produits du "Jardin de Gaspard", seront proposés ce week-end du 17 décembre au marché de Noël de Bastogne.