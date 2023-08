"Attenzione pickpockets" : Monica Poli, la justicière de Venise devenue star des réseaux sociaux

À la gare de Venise, les touristes se retournent surpris, un peu apeurés. Un cri résonne dans le grand hall : "Attenzione borseggiatrici, attention pickpocket !" Avec son accent vénitien et sa voix portante, Monica Poli hurle que des voleuses de portefeuilles sont en action. Elle les suit, son téléphone portable à la main et clairement, on voit deux jeunes filles s’esquiver et sortir de la gare. La vidéo est devenue virale sur TikTok.

De justicière des canaux vénitiens à star des réseaux sociaux, il n’y a qu’un pas que Monica Poli, une Vénitienne de cinquante-sept ans, ancienne ouvrière élue sur les listes de La Ligue au conseil municipal de la Sérénissime, a franchi cet été. "Nous sommes un groupe composé d’une soixantaine de personnes qui chaque jour à Venise attire l’attention sur les nombreux voleurs et voleuses en action dans la ville" a répondu Monica Poli au journal italien La Repubblica qui l’a interviewée sur sa nouvelle popularité.