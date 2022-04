Attention où vous cliquez, notre rédaction de Charleroi a (presque) été piégée par des pirates informatiques.

Pourquoi des pirates informatiques s’amusent à publier ce genre de message ? Une enquête devra le déterminer. Mais il y a de fortes chances que ce soit pour soutirer de l’argent "on pourrait, par exemple, imaginer un appel aux dons " explique Olivier Bogaert, le commissaire de la Computer Crime Unit. Le message renvoie d’ailleurs implicitement au drame de Strepy Bracquegnies "les escrocs vont profiter de l’actualité et faire en sorte que cela puisse entraîner une réaction assez rapide des personnes. Avec les réseaux sociaux, on a cette forme d’instantanéité qui va faire réagir une partie importante des internautes."