"Attention Musiques Fraîches 2023", gagnez deux places pour un rendez-vous avec la création musicale !

L’ensemble Musiques Nouvelles ne cesse de rafraîchir les murs du son en les parant des nuances diaprées du présent. D’audacieuses créations seront au menu de l’édition 2023, en autant de mondes sonores inédits, fruits du talent de la nouvelle génération de compositrices et compositeurs œuvrant en Wallonie et à Bruxelles. Une soirée au diapason de notre temps – jeune, inventive et enthousiasmante !

Au programme :

Michel Fourgon, Congo Matondi

Jean-Louis Libert, Retouches

Fanny Libert, Breloques Effilochées

Et deux œuvres des lauréats de Tactus :

Daan Geysen, Two Characters

Max Charue, From Nomads to Nomad

Infos : Attention, Musiques Fraîches ! | Musiques Nouvelles | Flagey

A Flagey le premier juin à 20h15, gagnez deux places !