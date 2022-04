Attention : les chaussées risquent d’être glissantes durant les prochaines heures !

Ce soir et cette nuit, des pluies et un peu de neige sont toujours prévues pour le sud du territoire avant un retour au calme. Il faudra rester particulièrement attentif, surtout du côté de l’Ardenne où le 0°C est déjà atteint à l’heure d’écrire ces lignes. Durant la nuit, on se retrouvera, sous 400m d’altitude, avec des températures également.

Ces gelées se produiront dans des régions où les sols ont été mouillés par les pluies qui ont touché le pays aujourd’hui : des plaques de verglas risquent donc de se former par endroits, d’autant que les maxima ne dépasseront pas de -1 à 5 °C du sud au nord du territoire.

La Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route a été activée confirme que tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.

Adaptez votre vitesse, maintenez une distance de sécurité, et évitez les freinages brusques. Soyez particulièrement vigilants sur le réseau secondaire.