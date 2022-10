Attention, l’iPhone 14 déclenche des appels de secours dans les montagnes russes

L’option de détection des accidents qu’embarque l’iPhone 14 peut sauver des vies, en appelant automatiquement les secours lorsque les capteurs du smartphone détectent une collision. Mais elle peut également le faire… lors d’un tour de grand huit.

C’est ce qu’expliquent notamment les secours américains situés près du parc d’attractions Kings Island, dans l’Ohio. Depuis la commercialisation de l’iPhone 14, au moins six appels de secours auraient été causés par l’option de détection des accidents. “Le propriétaire de cet iPhone a eu un grave accident de voiture et ne répond pas à son téléphone”, annonce alors une voix automatisée et gérée par l’iPhone.