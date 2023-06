Attention, l’application sportive Strava peut dévoiler votre adresse personnelle

Strava, une application très prisée par les sportifs (notamment les joggeurs et les cyclistes), pourrait dévoiler des informations sensibles, selon des chercheurs de l'Université d’État de Caroline du Nord.

En effet, l’application propose depuis 2018 un nouveau mode de visualisation : une carte thermique, qui regroupe à l’aide de couleurs l’activité de tous les utilisateurs, afin de visualiser les zones les plus populaires et les plus sûres pour les sportifs. Cette carte, basée sur OpenStreetMaps, est en soi une excellente idée.