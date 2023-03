Attention fraude: votre miel (importé) est peut-être coupé au sirop

Impossible à l’œil nu, ni même au niveau de la couleur, de la texture, du goût de détecter ces "faux miels". Heureusement, ces analyses n’ont pas détecté de produits nocifs pour notre santé.

" Il y a tromperie pour les consommateurs par rapport au type de produit acheté, car quand on achète un miel, on espère qu’il est sain, naturel. Or ces miels coupés avec des sirops ne correspondent pas à leur attente". Mais dans ces 320 lots analysés, nous n’avons pas détecté des mélanges avec des sucres non destinés à l’alimentation. Aucun risque de santé publique," confirme Eric Martin.