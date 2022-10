Attention François l’embrouille revient vous piéger !

Double actu pour le génial François Damiens : c’est ce mercredi 19 octobre que sort en streaming la série originale française Les amateurs, série humoristique dans laquelle il partage l’affiche avec un autre comédien tout aussi drôle et touchant: Vincent Dedienne. Mais son autre actu, plus inattendue celle-ci, il va reprendre son personnage de gros relou François l’embrouille !

En interview avec La DH, l’acteur a lâché : "Les caméras cachées sont prêtes, il n’y a plus qu’à les tourner. Peut-être en début d’année prochaine. J’en ai vraiment envie". Et à Ciné Télé Revue, il a expliqué "qu’il avait fallu se réinventer et ne pas refaire ce qui avait déjà été fait", et a ajouté que "ça ne serait tourné ni en Belgique, ni au Canada". Remarquez qu’il n’a pas cité la France ni la Suisse… Y aurait-il des régions où nos voisins ne connaîtraient pas encore le personnage ? À moins qu’il n’aille pas tourner dans un pays francophone et se mette alors à parler dans une autre langue, mais ce ne serait peut-être pas aussi efficace…?

Ce concept de caméras cachées, qui s'est avéré diablement efficace, il l'avait développé en 2000 et avait poursuivi en France 4 ans plus tard car il était trop reconnu chez nous. François l’embrouille n’a plus sévi depuis 2014. On est curieux et impatients de le retrouver, en espérant qu’il évite les bastons vu le degré d’art qu’il possède pour énerver son monde !