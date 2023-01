Attention, de nouveaux e-mails frauduleux utilisent le nom du SPF Economie

Le SPF Economie lui-même avertit jeudi d’un cas d’escroquerie en ligne dans lequel son nom est mentionné. De nombreux citoyens et entreprises ont reçu des e-mails frauduleux au nom du SPF Economie et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Le courriel suspect provient de l’adresse de contact du SPF : info.eco@economie.fgov.be, usurpée par les escrocs. Le logo de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est également usurpé.

Le mail demande de cliquer sur un lien afin de solliciter une clé numérique ou de confirmer son identité le plus rapidement possible sous peine de déclarer l’entreprise inactive et de perdre le droit à une inscription BCE.

Cette tentative de phishing n’a lieu qu’en français pour le moment, avec comme objet du mail : "Votre formulaire d’entreprise pourrait bientôt être désenregistré", explique le SPF dans un communiqué.

L’administration rappelle qu’elle ne demande jamais par e-mail, SMS ou téléphone de mettre à jour des données via un lien non sécurisé, des mots de passe, des noms d’utilisateur, des coordonnées bancaires ou des codes personnels.

Pour éviter d’être victime de ces manoeuvres d’hameçonnage (phishing), le SPF recommande de ne jamais cliquer sur un lien dans un e-mail ou un SMS douteux et de vérifier si le lien renvoie bien vers un site web officiel du SPF Economie.