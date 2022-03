Attention aux vidéos sur le Botox que vous regardez sur YouTube

L'ASPS appelle à la plus grande vigilance lorsque les patients se renseignent sur les produits injectables sur Internet. Ces substances sont loin d'être inoffensives, contrairement à ce qu'aiment à penser les partisans de la médecine esthétique. Une étude britannique, publiée en juin dans le Journal of Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery, a révélé que le Botox est source d'effets indésirables chez un patient sur six. Il serait notamment à l'origine de maux de tête, d'hématomes, de nausées, de parésie faciale, de raideurs musculaires, ou encore de vertiges.

Toutefois, ces complications potentielles ne découragent pas une patientèle de plus en plus jeune de se tourner vers les injections pour corriger des petites imperfections. Plus de 4,4 millions d'injections de Botox ont ainsi été réalisées en 2020, selon les chiffres de l'American Society of Plastic Surgeons. Le culte du visage parfait a (malheureusement) encore de beaux jours devant lui.