Attention aux tiques : que faire en cas de morsure ?

Si la tique s’accroche à la peau, il est conseillé de la retirer dès que possible en utilisant une pince à tiques, une carte à tiques ou à défaut une pince à épiler. Vous devez la retirer en un seul mouvement sans comprimer le corps de l’insecte. Il faut surtout prendre garde à ne pas l’écraser. Il ne faut pas non plus lui appliquer des produits tels que l’éther, de l’alcool, de l’huile ou encore tenter de la brûler…

Si vous vous faites mordre par une tique, contactez votre médecin directement pour être sûr d’agir de la meilleure manière possible

Pendant 30 jours, vous devez surveiller la zone concernée. Si une plaque rouge se forme autour de la morsure ou si vous avez des symptômes grippaux (fièvre, douleurs musculaires ou articulaires), vous devez réagir vite et vous rendre chez votre médecin.

D’après Sciensano, en 2020, le nombre de morsures de tiques a augmenté par rapport aux années précédentes. On en comptait près de 10.000 signalées. Si vous avez été mordu, vous pouvez vous signaler de manière volontaire et anonyme via le site internet ou l’application mobile pour aider l’Institut belge de Santé publique à suivre l’évolution des morsures de tiques dans notre pays.

(Cet article a été écrit en juillet 2020, mis à jour en mai 2022)