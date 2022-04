Attention aux Saints de Glace !

Les "Saints de glace" une période qui se situe autour des dates de fête de Saint Mamer, Saint Pancrace et Saint Servais que l’on célèbre les 11, 12 et 13 mai. Des saints qui étaient adjurés par les agriculteurs et les jardiniers afin d’éviter la conséquence d’une baisse des températures, et donc du gel.

On l’ignore mais il y a d’autres "Saints de Glace" ! Citons ce 30 avril, Saint Eutrope ou encore le 3 mai Sainte Croix et le 6 mai, Saint Jean.