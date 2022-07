Attention aux fraudeurs se faisant passer pour des banques

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a adressé mercredi une nouvelle mise en garde contre des fraudeurs qui usurpent l’identité de banques afin de tromper la vigilance des consommateurs.

Le principe reste toujours le même, rappelle le gendarme du secteur financier : "les victimes sont contactées par téléphone ou par e-mail, sans démarche préalable de leur part ou après avoir laissé leurs coordonnées sur un formulaire de contact en ligne. Ces formulaires sont souvent proposés aux consommateurs sur des réseaux sociaux, via des publicités ou des publications sponsorisées."

Les fraudeurs proposent ensuite aux consommateurs une offre d’épargne, en leur faisant miroiter des intérêts plus hauts que ceux du marché et, le plus souvent, en leur garantissant leur capital. Mais ces offres sont trop alléchantes pour être vraies et, in fine, les victimes ne récupèrent jamais les fonds versés.