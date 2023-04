Attention aux frais cachés quand vous réservez vos billets chez certaines compagnies aériennes

L’analyse a repéré ainsi :

des frais de réservation comme chez Wizz Air , qui fait payer 9,80 livres par passager (environ 11 euros) lors d’une commande en ligne. La compagnie low-cost dont le siège est basé en Hongrie est d’ailleurs la seule à appliquer ce genre de coût.

des frais d’enregistrement , qui peuvent grimper jusqu’à 55 livres (environ 62 euros) chez Ryanair , 24,30 livres (environ 27 euros) chez Wizz Air ou 15 livres (environ 17 euros) chez Jet2 .

des frais de sécurité que vous pouvez régler lorsque vous ratez votre vol de peu et vous permet d’obtenir un siège dans le vol suivant. Mieux vaut s’assurer d’être à l’heure pour monter dans l’avion car ce coût supplémentaire peut faire mal au portefeuille : jusqu’à 115,30 livres (environ 130 euros) chez Vueling, sinon 110 livres (environ 125 euros) chez Easyjet ou encore 100 livres (environ 113 euros) chez Ryanair.

Au final, la compagnie aérienne irlandaise (Ryanair) remporte la palme des frais cachés les plus coûteux, soit 220 livres (environ 250 euros). Si les transporteurs low-cost s’imposent sans surprise dans ce classement, tels que Vueling (211 livres, soit environ 240 euros), Wizz Air (194 livres, soit environ 220 euros), Easyjet (183 livres, soit environ 207 euros), Norwegian (68 livres, soit environ 77 euros) et Jet2 (66 livres, soit environ 75 euros), on soulignera la présence d’une compagnie nationale : British Airways (70 livres, soit environ 80 euros).