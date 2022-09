Остерігайтеся сильного дощу | Attention aux fortes pluies

L'Institut royal météorologique (IRM) a décidé de placer la Belgique en avertissement jaune (et même orange pour la majorité du territoire wallon) de 8H00 ce mercredi à 2H00 jeudi.

A certains endroits , on pourra relever autour de 50 mm de pluie ou davantage en 24 heures (de mardi soir à mercredi soir), justifiant l'orange pour plusieurs provinces. Des orages et des coups de vent seront aussi possibles dans la moitié sud-est du pays. L'avertissement vaut pour la Flandre, Bruxelles et le Brabant wallon. Les provinces de Liège, de Hainaut, de Namur et de Luxembourg sont, elles, placées en orange.