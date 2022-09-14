Остерігайтеся сильного дощу | Attention aux fortes pluies

Королівський метеорологічний інститут (IRM) вирішив оголосити жовте попередження для Бельгії (і навіть помаранчеве для більшості території Валлонії) з 8 ранку цієї середи до 2 години ночі четверга.

У деяких місцях ми можемо виявити близько 50 мм дощу або більше за 24 години (з вівторка до вечора середи), що виправдовує помаранчевий колір для кількох провінцій. Також на південному сході країни можливі грози та шквали. Попередження стосується Фландрії, Брюсселя та Валлонського Брабанту. Провінції Льєж, Ено, Намюр і Люксембург позначені помаранчевим кольором.