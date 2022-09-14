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Ukraine - Україна

Остерігайтеся сильного дощу | Attention aux fortes pluies

il y a 1 heure - mise à jour il y a 58 minutesTemps de lecture1 min
Par Belga

Королівський метеорологічний інститут (IRM) вирішив оголосити жовте попередження для Бельгії (і навіть помаранчеве для більшості території Валлонії) з 8 ранку цієї середи до 2 години ночі четверга.

У деяких місцях ми можемо виявити близько 50 мм дощу або більше за 24 години (з вівторка до вечора середи), що виправдовує помаранчевий колір для кількох провінцій. Також на південному сході країни можливі грози та шквали. Попередження стосується Фландрії, Брюсселя та Валлонського Брабанту. Провінції Льєж, Ено, Намюр і Люксембург позначені помаранчевим кольором.

 

Attention aux fortes pluies

L'Institut royal météorologique (IRM) a décidé de placer la Belgique en avertissement jaune (et même orange pour la majorité du territoire wallon) de 8H00 ce  mercredi à 2H00 jeudi.

A certains endroits , on pourra relever autour de 50 mm de pluie ou davantage en 24 heures (de mardi soir à mercredi soir), justifiant l'orange pour plusieurs provinces. Des orages et des coups de vent seront aussi possibles dans la moitié sud-est du pays.  L'avertissement vaut pour la Flandre, Bruxelles et le Brabant wallon. Les provinces de Liège, de Hainaut, de Namur et de Luxembourg sont, elles, placées en orange.

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