Attention aux étranges refus d’intervention sous garantie de certains réparateurs d'appareils électroniques

C’est l’histoire de Marc. Dernièrement, le GSM de son fils fait des siennes. La reconnaissance digitale connaît des ratés et la caméra ne fonctionne plus. Le smartphone Samsung n’a qu’un an et Marc décide donc de faire "jouer" la garantie légale de 2 ans auprès du magasin où il a acheté l’appareil.

Preuve à l’appui (voir photo), la préposée du magasin constate les problèmes électroniques décrits et comme le GSM ne présente aucune trace de "maltraitance" pouvant expliquer les pannes, elle rédige le bon de dépôt de garantie qui enclenche le processus de réparation.

Légalement, c’est toujours le vendeur qui doit prendre en gestion les appareils sous garantie. Le premier filtre confie alors la suite de la prise en charge aux firmes de réparation agréées par les marques. Dans le cas de Marc, le GSM de son fils est donc envoyé aux Pays-Bas, à la société Dynafix qui répare les Samsung de tout le Benelux.