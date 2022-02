Attention aux assertions trompeuses de Christian Perronne sur la vaccination anti-Covid devant des députés luxembourgeois

"Les oncologues américains ont montré qu’il y avait une augmentation des morts par cancers après la vaccination", finit par dire le Pr Perronne.

Difficile de savoir sur quelles données se fonde Christian Perronne, puisque comme l’explique l’American Cancer Society, les statistiques de décès par cancer ne sont disponibles que jusqu’en 2019. Par ailleurs, on peut voir dans le dernier rapport de l’ACS publié le 12 janvier 2022 sur les chiffres et analyses sur le cancer aux Etats-Unis que n’est pas évoqué de lien entre la maladie et les vaccins anti-Covid.

En revanche, on peut s’attendre à un impact indirect de la pandémie sur le cancer à cause des retards de diagnostics et de traitements, explique l’institution, une inquiétude partagée par les médecins et autorités de santé du monde entier :"en 2020 […] La réduction de l’accès aux soins en raison de la fermeture de services de santé et la peur de s’exposer au Covid ont conduit à des retards de diagnostic et de traitement, qui pourraient conduire à une baisse de courte durée de l’incidence du cancer, suivie par une remontée de formes avancées et, in fine, de la mortalité".

Chaque année, l’ACS fait une prévision des cas et décès par cancer pour l’année qui s’ouvre. Pour 2022, elle anticipe "1,92 million de nouveaux cas de cancer et 609.360 décès". Pour 2021, ils avaient anticipé 1.898.160 nouveaux cas et 608.570 décès.

L’idée de vaccins qui causeraient le cancer a par ailleurs été déjà démentie par de nombreux scientifiques. L’AFP Factuel a déjà vérifié des théories selon lesquelles il y aurait un lien entre cancer et vaccin, comme ici par exemple (en anglais).

Un article paru sur un site américain relayant régulièrement de fausses informations dans le domaine de la santé affirmait que des scientifiques avaient démontré que les vaccins à ARN messager pouvaient causer des tumeurs. En réalité, l’étude -publiée en 2018, soit avant la pandémie- n’avait aucun rapport avec les vaccins à ARN messager.