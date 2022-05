Attention au prix du voyage à Turin si vous voulez assister à l'Eurovision.

On dit souvent que quand on aime, on ne compte pas. Cet adage prend tout son sens lorsqu'il s'agit d'assister à l'édition 2022 de l'Eurovision. La plateforme de location de maisons de vacances Belvilla a calculé combien coûterait un séjour à Turin pour suivre sur place le plus grand concours de chant au monde. Elle a pris en compte les frais du voyage, le prix d'un hébergement, des repas et des éventuelles visites touristiques ainsi que celui des billets pour assister à l'Eurovision (tous les spectacles ou juste la finale).

Il s'avère que les tickets pour le concours représentent le plus grand poste de dépenses devant la location d'un logement et même des billets d'avion ou de train pour se rendre à Turin.

Comptez jusqu'à 1760 euros pour assister à la grande finale de la 66ème édition de l'Eurovision, le 14 mai.

Les fans inconditionnels de l'événement musical européen peuvent arriver quelques jours avant la finale pour regarder toutes les épreuves préliminaires. Selon les estimations de Belvilla, ils devront payer 6068,90 euros pour suivre l'Eurovision dans son entièreté.