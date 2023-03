Attention au gibier sur la route en cette fin d’hiver : "Le danger, c’est qu’il s’est dispersé sur l’ensemble du territoire"

En cette fin d’hiver, de nombreux accidents de la route ont lieu à cause du gibier. Selon un recensement de l’institut VIAS, une dizaine d’accidents graves sont répertoriés en Belgique chaque mois à cause des animaux. La prudence est de mise dans tout le pays, et pas uniquement en Ardennes.

"Le danger, c’est que le gibier s’est dispersé sur l’ensemble du territoire. On rencontre du gibier, notamment des sangliers, un peu partout en Belgique, en ce compris dans les zones urbaines", explique Benoit Godart, porte-parole de l’institut VIAS – sécurité routière.