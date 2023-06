"Attention au départ !" : une comédie qui sent bon les grandes vacances

Difficile de faire plus mal assortis : pas la même génération, des caractères diamétralement opposés, jusqu’à l’allure très éloignée l’une de l’autre. Et comme dans les meilleurs buddy-movies, ces deux-là vont devoir faire équipe ensemble, alors que tout les sépare et qu’a priori rien ne les destinait à se rencontrer.

Pour leur compliquer la tâche, on comptera sur un ado très peu coopératif et surtout sur les enfants qui, avec Vlad en meneur, vont de 1 : tout faire pour que jamais Benjamin et Antoine ne les rejoignent ; afin que de 2 : ce voyage en train-couchette soit un fantastique terrain de jeux… et ça au grand dam d’un contrôleur des plus psycho rigide (formidable Jonathan Lambert).

À l’arrivée : une kyrielle de personnages tous très bien croqués pour autant de péripéties plus folles et amusantes les unes que les autres en voiture, en ambulance, en minibus, en pédalo… et bien sûr en train !