Attention au brouillard parfois givrant et au verglas ce vendredi matin

Ce matin, les bancs de brouillard seront fréquents un peu partout, la visibilité sera donc réduite sur les routes. Et d’ailleurs, attention au brouillard qui peut parfois être givrant puisque les températures seront négatives dans la majeure partie des régions, elles descendront entre -7°C très localement et -1°C dans le centre en début de matinée, et le gel sera plus marqué en Ardenne. On attend +1°C au littoral avec quelques giboulées. L’Institut Royal Météorologique a émis un avertissement jaune généralisé pour les conditions glissantes sur les routes et le brouillard. Quelques éclaircies pourraient se développer sur les provinces de Liège et de Luxembourg ainsi que dans le nord de la Flandre.