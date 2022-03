"Attention à ne pas pousser Poutine dans ses derniers retranchements", explique Julien Pomarède, chercheur en sciences politiques à l’ULB

20e journée de combat en Ukraine. Depuis le début des hostilités, on dénombre 700 civils ukrainiens tués et plus de 1000 blessés selon l’ONU. Au niveau diplomatique, les négociations ne donnent pour l’instant aucun résultat tangible. QR l’actu fait le point sur cette guerre avec Aude Merlin, chargée de cours en science politique et spécialiste de la Russie et du Caucase à l’ULB et Julien Pomarède, chercheur en sciences politiques à l’ULB.

Conflit long ?

Pour Julien Pomarède, il ne fait aucun doute que le conflit n’est pas près de s’achever et durera encore au minimum plusieurs semaines :"Les Russes se sont engagés dans une séquence militaire lourde en pilonnant les villes qu’ils estiment stratégiques. Ils cherchent à montrer qu’ils sont capables de prendre des grandes villes. L’inconnue actuelle, c’est Kiev. Chercheront-ils vraiment à prendre la capitale en sachant que dans ce cas-là, ça peut être extrêmement long".

Aude Merlin rappelle que l’état-major militaire russe parle systématiquement d’une petite guerre victorieuse mais que souvent les conflits durent "Nous avons connu dans le passé un enlisement du conflit en Tchétchénie. Il faut bien entendu que des canaux diplomatiques continuent de fonctionner mais le conflit risque de s’enliser aussi en Ukraine".

L’Union européenne passive ?

Depuis le début de l’invasion russe, l’UE agit de manière forte souligne Julien Pomarède :"L’UE a imposé des sanctions extrêmement lourdes. Elle s’est notamment attaquée à la banque centrale russe ce qui l’empêche d’agir sur le rouble pour juguler l’inflation. Il y a très peu de régimes au monde qui ont été autant sanctionnés". Le chercheur en sciences politiques de l’ULB rappelle que l’Europe a aussi débloqué des fonds pour envoyer des armes. "Si l’Europe veut aller plus loin encore, ce sera alors l’action militaire et dans ce cas, on s’engage dans une guerre majeure qui peut déboucher vers un conflit nucléaire. Et ça pourrait être hautement dommageable à commencer pour les Ukrainiens".

Aude Merlin ajoute que l’Europe ne dispose pas d’une Défense européenne unifiée. Par ailleurs, l’Europe compte toujours sur les États-Unis pour sa protection.

Casques bleus ?

Une mission de maintien de la paix ou d’interposition des forces des Nations Unies n’est pas possible dans la pratique explique Julien Pomarède "Pour une telle mission, il faut toujours un accord du conseil de sécurité de l’ONU et la Russie comme membre permanent dispose d’un droit de veto".

Alors l’ONU est-elle encore utile ? Le chercheur en sciences politiques reconnaît qu’on vit en quelque sorte la limite du système de sécurité comme du temps de la guerre froide : "L’URSS a utilisé son droit de veto plus de 80 fois pendant la guerre froide. Donc on est clairement à la limite d’un système. Mais ça ne doit pas faire perdre de vue que l’ONU est un forum de discussion fondamental. Cela permet de mettre en face-à-face des belligérants comme le représentant russe et le diplomate ukrainien. Cela fait faire vivre le multilatéralisme même s’il est bloqué ou pas vraiment fonctionnel".

Opinion publique russe

L’opinion publique russe pourrait-elle renverser le chef du Kremlin ? Cela semble assez difficile pour le moment. Tout d’abord parce que malgré le coup d’éclat d’une journaliste russe, l’information est particulièrement cadenassée comme le rappelle la spécialiste de la Russie Aude Merlin : "En Russie, les médias parlent d’une attaque imminente des civils par des nazis. Il fallait donc que la Russie intervienne. L’armée russe est une force de maintien de la paix qui apporte de l’aide humanitaire. Et on dit aussi que les Ukrainiens nationalistes utilisent les civils comme bouclier humain". Au-delà de cette propagande, il y a un cadre législatif qui renforce les punitions en cas de révolte ou de rébellion explique Aude Merlin : "La peur neutralise les Russes actuellement d’autant que le cadre législatif a été renforcé pour contrer toute rébellion"

Pour Julien Pomarède, le poids des sanctions économiques qui va appauvrir le peuple russe, pourra peut-être avoir un effet sur la rue. "Le discours de propagande russe ne tiendra plus la route. La légitimité de Poutine sera sans doute érodée".

Bloquer le gaz russe ?

L’Europe doit-elle encore durcir le ton des sanctions économiques ? C’est en tout cas ce que suggère le Prix Nobel d’Economie Stiglitz qui appelle les Européens à se passer du gaz russe.

Pour Julien Pomarède, il faut peut-être aussi faire attention à ne pas trop pousser Vladimir Poutine dans ses retranchements. "Un autocrate de cette espèce qui a tendance à être jusqu’au-boutiste, on ne sait pas très bien quelle pourrait être sa réaction s’il est poussé dans ces retranchements. Il pourrait encore plus se radicaliser".