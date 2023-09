Attention à la SHRINKFLATION : éviter d’augmenter les prix en diminuant la quantité

Carrefour dénonce les marques qui pratiquent la SHRINKFLATION, cette technique pratiquée par certaines marques qui, pour éviter d’augmenter les prix, diminuent la quantité en jouant par exemple sur l’emballage. Voici les tenants et aboutissants de ce piège à con.

Avez-vous déjà eu l’impression, en ouvrant un paquet de chips, que ce dernier contenait plus d’air que d’habitude ou en achetant un produit lacté, que ce dernier se consommait également plus vite que d’habitude ? Ce n’est pas une impression ou un mirage, c’est juste une réalité. Vous avez été victime de ce que les spécialistes appellent la "shrinkflation". Cet anglicisme est la contraction de deux mots "inflation" et du verbe "to shrink" qui veut dire rétrécir en anglais. C’est la technique tout à fait déplorable de certaines marques que vous trouvez dans les rayons de supermarché et qui, pour éviter d’augmenter les prix, préfèrent réduire discrètement la quantité. Alors les marques qui pratiquent la "shrinkfashion" le font évidemment de manière très discrète. Par exemple en même temps qu’une actualisation de la recette de base et avec une adaptation de l’emballage qui devient par exemple plus étroit pour garder la même hauteur, car l’œil humain perçoit plus facilement un changement de la hauteur du récipient qu’un changement de volume.