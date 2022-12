Attention à l'indigestion footballistique : on reprend (déjà) en Belgique ce mardi, programme intense en Angleterre

Il vous avait manqué ? Le foot belge est de retour, et dès ce mardi puisque la Coupe de Belgique est prête à entamer ses huitièmes de finale avec un Antwerp-Standard qui vaudra le détour ou le retour aux choses sérieuses de l’Union Saint-gilloise qui visera une place dans le top 8 face à Ostende. Le lendemain, place au choc entre Genk et Anderlecht ou encore le match entre Bruges et Saint-Trond.

Interrompue depuis le 13 novembre dernier, la Pro League sera également de retour dès vendredi avec le déplacement des Rouches à La Gantoise à 20h30. Un week-end qui verra également les retrouvailles entre Felice Mazzu et Anderlecht puisque les Zèbres reçoivent les Mauves lundi sur le coup de 20h45.