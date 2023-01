Attention à ces bonbons colorés : ils ont l'air inoffensifs et pourtant ils contiennent du cannabis, la police met en garde

Ils ont la forme des bonbons, la couleur des bonbons, mais leur goût n’est pas le même. Et pour cause, ils sont à base de THC, la substance active du cannabis. Ces bonbons, la police du Nord d’Anvers les a croisés dans plusieurs dossiers. Les forces de l’ordre mettent en garde contre le produit et les effets qu’il entraîne.

Le paquet ressemble comme deux gouttes d’eau à ceux d’une marque bien connue de bonbons. L’emballage arbore des lettres rondes et colorées, le tout accompagné d’un nounours sur le côté. À première vue, rien de suspect. C’est sur le suremballage qu’une consigne "+18 ans" est inscrite. Un suremballage qui peut vite être enlevé et induire en erreur de jeunes consommateurs.

Ce type de paquets de bonbons, la zone de police de Turnhout en a vu plusieurs lors de ses interventions. Avec les urgentistes de l’hôpital AZ Turnhout, ils tirent la sonnette d’alarme. Et pour cause : l’effet d’un seul bonbon est plus important que celui de fumer un joint. Mais les effets se font sentir en décalé, plus ou moins 1h après la consommation, plus tard donc qu’avec un joint. Il y a dès lors un risque que le consommateur en ingère plusieurs ne voyant pas d’effet immédiat.

Une fois que le produit commence à agir, le consommateur peut être confronté à un épisode psychotique, un sentiment d’angoisse, ou faire preuve d’agressivité.

Signalons que ces bonbons ne sont pas vendus en Belgique, mais d’autres pays, comme les Pays-Bas, les vendent légalement. Ils passent ensuite facilement la frontière… Prudence donc.