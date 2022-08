Attentats du 13 Novembre : pas d'appel au procès des complicités belges, jugement définitif

Le parquet fédéral a décidé de ne pas faire appel du jugement rendu le 30 juin à Bruxelles au procès des complicités belges des attentats jihadistes qui avaient fait 130 morts à Paris le 13 novembre 2015, a annoncé mardi à l'AFP un porte-parole.

Dans ce dossier baptisé "Paris bis", 14 personnes avaient été jugées entre la mi-avril et la mi-mai, soupçonnées d'avoir apporté une aide plus ou moins importante aux commandos du 13 Novembre depuis la Belgique (hébergement, conduite en voiture, confection de faux papiers etc). Le procès s'était soldé par des peines globalement inférieures à celles réclamées par l'accusation. Le jugement est désormais définitif, a précisé le porte-parole du parquet fédéral Eric Van Duyse.