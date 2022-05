Attentats du 13 Novembre : "Nous avons tous vacillé", les premières déclarations à la plaidoirie des parties civiles

Après huit mois d'audience d'un procès hors-norme, l'avocate est la première à plaider dans une salle remplie, au nom des rescapés et proches de victimes de ces attaques qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015.

Ces plaidoiries, prévues jusqu'au 7 juin, débutent avec cinq jours d'une "inédite" plaidoirie collective organisée par thèmes, comme l'explique l'avocate Frédérique Giffard dans un propos introductif.

"Comment en quelques minutes, vous dire l'infinie diversité des victimes et le lien qui les rassemble ? C'est infaisable", dit-elle à la cour. "Ça fait six ans qu'on compose pour que nos clients ne soient pas doublement éprouvés: d'abord parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment", et pour ne pas souffrir "d'avoir été trop nombreux pour pouvoir être chacun une victime à part entière".