Attentats de Paris : Salah Abdeslam a renoncé par humanité, y croyez-vous ?

Michel, un auditeur d’Anderlecht, veut croire les propos de Salah Abdeslam. "Je crois que c’est par humanité qu’il a fait ce geste-là. Il l’a dit, il n’a tué personne. Mais on va quand même le condamner à vie."

C’est une chasse aux sorcières, on veut un coupable et comme c’est le seul survivant… Il y a un acharnement.

L’avis de l’Anderlechtois a suscité une vive réaction du côté de Jean-Marc Gheraille, rédacteur en chef de la DH Les sports + qui ne refuse de voir de l’humanité dans le choix de Salah Abdeslam. " Il faisait partie d’un commando qui a tué plus d’une centaine de personnes de manière horrible, scandaleuse ! J’ai l’impression que vous dites, il est complice mais ce n’est pas grave !"

Comme Michel, Bouchra de Ganshoren, entend les explications de Salah Abdeslam. "Il y a eu un peu d’humanité de sa part. Il y a quand même eu aussi un peu de peur. C’est un peu des deux comme un enfant. "

Il était encore jeune et quand on est jeune, on se fait facilement influencer. On a tous un côté innocent.