Attentats de Paris : des cris de peur et hurlements de douleur entrecoupés de tirs, une bande-son est diffusée au procès

Dans le deuxième extrait, on entend un otage terrifié hurler aux forces de l’ordre : "ils ont des engins explosifs, ne venez surtout pas sinon ils feront tout péter".

Le président diffuse enfin la bande-son de l’assaut final. Un brouhaha confus, des détonations, des cris apeurés – "on est des otages" – puis les ordres des forces de l’ordre : "on court, on court, on court,", "on lève les mains", "continuez, continuez".

Un bref extrait audio de l’attaque jihadiste avait déjà été diffusé, mais aucune image du massacre de 90 personnes.

Pour la diffusion de la trentaine de photos, le président fait baisser la lumière. À l’écran, se succèdent les sols parsemés de bris de verre de l’entrée du Bataclan, les sacs à main abandonnés, les traînées de sang puis "les corps, les corps, les corps", comme l’avait décrit un policier au début du procès en septembre.

La cour avait finalement accepté jeudi une demande répétée de l’association de victimes Life for Paris, qui souhaitait que ces images soient montrées à l’audience.

"Un procès d’assises, c’est d’abord montrer la scène du crime. Il n’existe pas un procès d’assises dans lequel on ne montre pas, même si c’est totalement douloureux, affreux, morbide", a soutenu Me Jean-Marc Delas, avocat de l’association.