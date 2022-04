Attentats de Paris : Abdeslam affirme n’avoir été prêt ni à mourir ni à tuer

Le 13 novembre dans l’appartement loué à Bobigny, il reçoit l’ordre de déposer trois frères au Stade de France puis de se rendre dans un bar du 18e arrondissement pour s’y faire exploser à son tour. Des autres membres du commando et de leurs cibles, Salah Abdeslam prétend avoir tout ignoré. Son rôle s’étant limité à louer à son nom des voitures et des appartements.

Après avoir déposé le commando près du Stade de France, il se rend en voiture à proximité du bar, gare le véhicule et entre dans l’établissement où il commande un verre. Il reste un moment à regarder les jeunes consommateurs qui dansent et se rend compte qu’il n’accomplira pas la mission qui lui a été confiée. Un peu plus tard il quitte le bar puis après avoir abandonné son véhicule en panne, poursuit à pied son périple dans Paris à la recherche d’un endroit propice pour abandonner sa ceinture explosive. Il finira par le faire en prenant soin de retirer le bouton-poussoir et la pile, ce qui rend la ceinture sans danger.

Dans le même temps, il achète un téléphone avec une carte prépayée pour joindre deux ou trois contacts pouvant venir le récupérer à Paris.