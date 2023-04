Attentats de Nice : le héros au scooter témoigne

Lorsque le camion déboule sur la Promenade des Anglais, Franck Terrier est sur place, en train de faire du scooter avec sa femme. Quand il réalise ce qui est en train de se produire, son sang ne fait qu’un tour. Il s’arrête et la fait descendre, avant de redémarrer. Pour ralentir la course du poids lourd, il jette alors son scooter sous ses roues, puis s’agrippe au marchepied du véhicule. Nez à nez avec le chauffeur, il le frappe ensuite au visage de toutes ses forces pour l’arrêter.

"Il n’y a pas de mots, que des coups. Pas de cris, rien" raconte-t-il.

Lors de ce corps à corps, le criminel tente de tirer sur Franck avec son pistolet, mais ne parvient pas à l’atteindre. Tous deux continuent donc de se battre sur plusieurs centaines de mètres, jusqu’à ce que le chauffeur attrape une crosse et éjecte Franck de sa cabine. À terre, celui-ci se réfugie sous le camion, tandis que les forces de polices interviennent et tentent de neutraliser le terroriste.

" J’entends des tirs arriver de plus en plus près […] On entend toutes sortes de confusions dans les radios de la police, c’est le chaos " conclut-il.