Attentats de janvier 2015 à Paris : pourvoi en cassation d’Ali Riza Polat, condamné à la perpétuité

Ali Riza Polat, condamné en appel à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité dans les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, a formé un pourvoi en cassation, a-t-on appris jeudi auprès de ses avocats.

"Il s’est pourvu en cassation", ont indiqué à l’AFP MMe Moad Nefati et Rachid Madid. En d’autres termes, il demande que la décision de justice soit revue.

Le 20 octobre, au terme de six semaines d’audience, la cour d’assises spéciale de Paris statuant en appel avait condamné le Franco-Turc de 37 ans à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de vingt ans.

Elle l’a reconnu coupable de complicité pour les dix-sept assassinats perpétrés par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amedy Coulibaly entre les 7 et 9 janvier 2015 à la rédaction de Charlie Hebdo, à Montrouge et à l’Hyper Cacher.