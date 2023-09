Attentats de Bruxelles : une victime raconte son procès, dix mois d'audiences pour essayer de comprendre

Depuis le 22 mars 2016, bien des choses ont changé dans la vie de Christelle et de sa famille. Même si le traumatisme et les séquelles physiques et psychologiques demeurent ; Christelle ne vit pas dans le passé. Sa vie, elle continue de la construire. Elle vient d’ailleurs de donner naissance à Mona quelques mois à peine avant l’issue définitive du procès des attentats. "Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La naissance de la petite ? Hum. Je me sens fatiguée, mais bon, ça c’est normal je crois. Après, je me sens quand même un peu en décalage du fait de voilà d’être aussi jeune maman et donc de gérer bébé plus les grands plus le procès. Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans tout ça. Je crois qu’aussi une naissance, ça chamboule toujours un peu tout et en même temps, ça met aussi de la vie dans l’après attentat. Je pense que ça, symboliquement, ça aussi important pour moi, à chaque naissance de mes trois enfants, j’ai eu ce truc de me dire que c’est une célébration de la vie et que je suis heureuse de ne pas avoir été plus blessée, d’être toujours là et de pouvoir réaliser ce qu’on désirait mon mari et moi avant les attentats".