Attentats de Bruxelles : une sécurité désormais renforcée à l'aéroport et dans le métro ?

"Le risque zéro n'existe pas" : le constat de la police fédérale ou de la STIB sur le risque d'attentat est froid mais bien réel. Ni le métro, ni l'aéroport ne sont devenus des forteresses depuis les attaques du 22 mars 2016. Et pour cause : dans un système de transport ouvert comme le métro ou un hall des départs d'aéroport, il est impossible de garantir la liberté du voyageur, qui va et vient, et une sécurité totale qui nécessiterait des contrôles approfondis des voyageurs et de leurs effets personnels. Ceci dit, les mesures de sécurité ont néanmoins été renforcées.