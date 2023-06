Attentats de Bruxelles : " Salah Abdeslam n’est pas impliqué dans les attentats du 22 mars" ont plaidé ses avocats

En réalité affirme Me Bouchat, " pour les autres, Salah est un 'loser' et d’évoquer des auditions de co-accusés comme Krayem qui dit de lui "c’est un pauvre type, il n’est pas assez digne d’être à nos côtés ". Et l’avocat de préciser auprès des jurés, " cela aura de l’importance lorsque vous devrez apprécier " son intégration " aux côtés de ceux qui sont à ses côtés". Pour les avocats de Salah Abdeslam, la rue du Dries était une simple planque pour se cacher. Aucun explosif n’a été fabriqué là, et d’affirmer que l’accusation fait des raccourcis qui ne résistent pas à l’analyse des faits : " la bonbonne vide trouvée dans l’appartement a été acquise le jour où l’électricité a été coupée rue du Dries. Le ticket de caisse en atteste et le tendeur qui relie la bonbonne à la cuisinière a été acheté au même moment et est visible sur la photo figurant au dossier ". Quant au rouleau à tarte, lui aussi par l’accusation et retrouvé dans une armoire. Il précise qu’on trouvait l’explication dans le frigo ; " est-ce avec des œufs, du lait et de la farine qu’on fabrique du TATP ?" ironise l’avocat. Et d’inviter les jurés à ne s’appuyer que sur des preuves certaines.

En conclusion, Me Bouchat et Me Delphine Paci ont invité les jurés à se poser une question centrale : "quelle est l’aide qualifiée d’indispensable apportée par Salah Abdeslam sans laquelle les attentats du 22 mars 2016 n’auraient pu avoir lieu ?" Pour la défense, l’accusation n’apporte pas la preuve d’une aide indispensable répondant aux prescrits légaux et à la jurisprudence. Et à l’examen du dossier cette aide apparaît inexistante pour la défense. Salah Abdeslam n’ayant posé aucun acte préparatif et de participation aux attentats du 22 mars, raison pour laquelle il doit être acquitté pour les préventions d’assassinats et tentatives d’assassinats dans un contexte terroriste.