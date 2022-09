Attentats de Bruxelles : les boxes des accusés jugés "grotesques" par les avocats des accusés, des arguments inaudibles pour les victimes

"Il n'y aura pas de procès si ces boxes sont maintenus", a affirmé Me Courtoy, l'avocat de Mehdi Nemmouche lors de cette première journée du procès des attentats de Bruxelles. Une première journée marquée par la question des box en verre des accusés. Le risque, selon lui, est que les accusés refusent de comparaître dans de telles conditions, rendant dès lors les débats peu utiles.

Lors des répliques, les avocats de la défense ont répété tout le mal qu'ils pensaient des boxes vitrés installés pour les accusés. Me Taelman, qui défend Bilal El Makhoukhi, a mis en avant une nouvelle fois que "le dispositif" de sécurité était "inédit". "Aucun box, qui n'avait pourtant atteint ce stade, n'a passé le contrôle de la CEDH", a-t-elle affirmé. Le risque existe, selon elle, de devoir faire annuler le procès si les boxes devaient a posteriori être jugés disproportionnés.

Les services de police sont d’avis, eux, que ces boxes sont nécessaires pour assurer une sécurité optimale. "Qu’on rase ces boxes totalement grotesques", a exigé lundi l’avocat Sébastien Courtoy, conseil de Smail Farisi.

"Un avocat et un client, c’est un binôme, on doit pouvoir percevoir ses émotions, pouvoir être en contact avec lui", a expliqué Me Vincent Lurquin, avocat de l’accusé Hervé Bayingana Muhirwa. "Si à chaque fois, vous devez téléphoner à votre client -puisque c’est cela qu’on nous propose-, ce n’est pas possible de travailler."

Pour Me Paci, avocate de Salah Abdeslam, si les boxes vitrés ne devaient pas être démontés, il y aurait alors violation de la Convention européenne des droits de l’Homme.