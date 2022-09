Attentats de Bruxelles : les boxes des accusés au cœur des débats

Tous les accusés au procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 – à l’exception d’Oussama Atar, présumé mort – étaient présents lundi matin lors de l’audience préliminaire, a annoncé en début d’audience la présidente de la cour d'assises Laurence Massart. Cela concerne notamment Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, dont les avocats avaient pourtant annoncé qu’ils seraient uniquement représentés.

Plusieurs avocats ont dès lors fait part de leur étonnement auprès de la présidente d’avoir vu leur client extrait de la prison où il se trouvait. Ça a notamment été le cas de Me Delphine Paci, l’avocate de Salah Abdeslam, qui a interpellé Laurence Massart : "Mon client a émis le souhait d’être représenté par cette audience comme le permet la loi. Mais il a tout de même été extrait", s’est-elle étonnée.

"L’ordonnance de prise de corps peut tout de même être exécutée", lui a répondu la présidente.

Plusieurs accusés décident de retourner en cellule

Plusieurs avocats ont prévenu la présidente qu’ils allaient consulter leur client pour vérifier si ceux-ci souhaitaient rester en cellule pour le reste de cette audience préliminaire.

Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari, Smaïl Farisi et Ali El Haddad Asufi ont finalement décidé de retourner "en cellulaire", la plupart dénonçant les conditions dans lesquelles ils comparaissent, derrière des boxes vitrés.

"On est comme des chiens ici", a tonné le Tunisien Sofien Ayari, complice de la fuite d’Abdeslam, en frappant du poing la paroi de son box.

Salah Abdeslam refuse de comparaître "par solidarité"

Dans un premier temps, Salah Abdeslam avait fait un choix opposé, disant à la présidente "je souhaite assister à l’audience" avant de se rétracter. "J’ai décidé de refuser de comparaître par solidarité avec les coaccusés", a-t-il expliqué quelques minutes plus tard, en dénonçant la présence des boxes vitrés. "C’est inéquitable alors qu’on nous a promis un procès équitable."

Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa et Ibrahim Farisi ont, eux, opté pour assister à l’audience.



La défense fustige les boxes en verre des accusés

Les avocats de la défense ont fustigé les boxes en verre des accusés. Pour eux, ces boxes violent la présomption d’innocence, car ils donnent l’impression que les accusés sont coupables. Les services de police sont d’avis, eux, que ces boxes sont nécessaires pour assurer une sécurité optimale. "Qu’on rase ces boxes totalement grotesques", a exigé lundi l’avocat Sébastien Courtoy, conseil de Smail Farisi.

"Un avocat et un client, c’est un binôme, on doit pouvoir percevoir ses émotions, pouvoir être en contact avec lui", a expliqué Me Vincent Lurquin, avocat de l’accusé Hervé Bayingana Muhirwa. "Si à chaque fois, vous devez téléphoner à votre client -puisque c’est cela qu’on nous propose-, ce n’est pas possible de travailler."