Attentats de Bruxelles : les accusés trouvent les boxes inhumains, dégradants, vous diriez ça aussi ?

Les accusés ne veulent pas des boxes prévus pour le procès des attentats de Bruxelles. La défense et les accusés parlent de cages où ils sont traités comme des chiens, parqués comme des bestiaux, ils évoquent de la torture et des traitements inhumains, ils trouvent ça dégradant. Vendredi, la cour devra décider si ces box vitrés et fermés sont maintenus pour le procès, au risque de ne pas voir les accusés y participer. Inhumain, dégradant, torture…

Vous diriez ça aussi ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l’émission…