Attentats de Bruxelles : le projet de loi sur l’indemnisation des victimes de terrorisme recalé à la Chambre

Le président de l’association de victimes V-Europe, Philippe Vansteenkiste, regrette aussi l’absence de création d’un fonds d’indemnisation. Par contre, il salue la mise en place d’un point unique de contact pour les victimes.

"L’idée, c’est qu’il y ait vraiment une collaboration via ce point de contact unique. Il y aura aussi les assurances, toutes les entités de l’État, il y aura les associations de victimes, donc on espère vraiment pouvoir communiquer et construire quelque chose dans le futur qui est nettement meilleur" dit-il.

Un effet rétroactif attendu

Avec la médiatisation du procès, de nombreuses personnes se sont signalées auprès des associations de victimes. Mal informées ou encore affectées par le syndrome du stress post-traumatique, elles n’avaient jamais fait ces démarches et il est désormais trop tard.

C’est la raison pour laquelle l’association Life4Brussels insiste sur la nécessité d’une disposition transitoire pour permettre aux victimes des attentats du 22 mars, qui se font encore connaître aujourd’hui, de pouvoir être reconnues et indemnisées.