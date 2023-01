Attentats de Bruxelles : l’ordinateur des terroristes trouvé dans une poubelle, une mine d’or pour l’enquête

Un second message trouvé dans l’ordinateur est adressé par Najim Laachraoui, l’artificier du groupe. Adressé en Syrie à l’émir Abou Ahmed, appelé en réalité Oussama Atar, il est enregistré dans l’ordinateur la veille des attentats. La décision de frapper Bruxelles est prise : " On doit travailler le plus vite possible et on a décidé de travailler, "inchallah", demain mardi 22 mars". Il poursuit en donnant les raisons qui justifient cette précipitation : "Parce qu’on n’a plus de planque de sécurité, il n’y a plus personne, tu vois il n’y a plus de frère pour la logistique. Tout le monde est cramé. Toutes les photos sont sorties".

On doit travailler le plus vite possible

Chacun se souviendra qu’après la photo des frères El Bakraoui parue après la perquisition rue du Dries, c’est la photo de Najim Laachraoui qui paraît ensuite dans la presse.

Les cibles, ce sera l’aéroport… Et le métro

L’artificier Najim Laachraoui se veut alors rassurant pour son émir : "Louange à Dieu, Allah, exalté soit-il, nous a permis, comme je te l’ai dit dans l’audio précédente, de faire plus de 100 kilos de TATP". Viendront ensuite les modalités pratiques pour envoyer les testaments de ceux qui s’apprêtent à mourir et la description du plan d’attaque pour le 22 mars : "Les cibles ce sera l’aéroport… Et le métro. Les lignes de métro. Ça va être cinq "dougma" (opérations) inchallah. Tu vois. Direct". Najim Laachraoui évoque alors une information reçue d’un complice : "il y a des vols américains, des vols russes, des vols israéliens. On va essayer de les toucher".