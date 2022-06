Attentats à Paris : les accusés de retour dans le box au procès du 13-Novembre

Pour ce qui restera peut-être comme sa dernière plaidoirie – il est candidat aux législatives -, l’avocat Thibault de Montbrial qui représente une vingtaine de parties civiles dont la famille du journaliste Guillaume Barreau-Decherf et d’un policier gravement blessé au Bataclan, a choisi de mettre en avant l’aspect politique du dossier. "Le dossier est politisé par sa nature même puisqu’il est commis au nom d’une idéologie", a estimé l’avocat en dénonçant "la barbarie de l’islamisme".

"Nous avons été attaqués pour ce que nous étions, cette liberté formidable dans notre démocratie, insupportable pour le totalitarisme islamique", a affirmé Me de Montbrial en soulignant sa "fierté d’avoir fait partie de ce procès". "Ce procès, la réaction de notre pays, ça me donne de l’espoir", a-t-il lancé.

S’adressant directement à Salah Abdeslam, le seul membre des commandos encore en vie, qui avait demandé aux parties civiles d'"être "détesté avec modération" et d'"être oublié à jamais", l’avocat de la famille d’Elodie, Me Romain Fournier, lui rétorque : "On ne vous oubliera pas. Non, M. Abdeslam vous ne serez jamais tranquille".