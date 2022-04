Attentats à Paris : au procès du 13-Novembre, "l'erreur" d'une vie de ceux qui ont "exfiltré" Salah Abdeslam

"S'il vous avait dit 'Je suis impliqué dans les attentats', vous y seriez allé?", lui demande Me Haeri.

"C'est absurde. C'est comme me dire je prends mon billet pour la prison", rétorque Mohammed Amri, qui "condamne fermement" une nouvelle fois les attentats. "C'est l'erreur de ma vie".

Salah Abdeslam "a volé plus de six ans et demi de ma vie", soupire Mohammed Amri, qui avait été interpellé quelques heures après son retour, le 14 novembre.

Pourquoi continue-t-il alors de parler et rigoler avec lui dans le box ?

"Je lui en veux", mais depuis le début du procès, "il a pas arrêté de me dire 'pardon', tous les jours presque".

Salah Abdeslam doit être interrogé une dernière fois mercredi.