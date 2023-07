Attentat manqué à Kleine Brogel: Nizar Trabelsi acquitté par la justice américaine

L’ancien footballeur tunisien était accusé d’être impliqué dans des préparatifs, notamment en se procurant des produits chimiques et en s’entraînant à poser des bombes, et d’avoir mené des opérations de reconnaissance en vue d’attaquer des installations militaires américaines en Europe. Selon l’acte d’accusation, il était en contact avec le groupe terroriste Al-Qaïda lorsqu’il résidait en Allemagne et en Belgique. Il aurait eu un entretien en personne avec le leader du groupe Oussama ben Laden en 2001.

L’avocate de M. Trabelsin, Sabrina Shroff, a déclaré, selon NBC News, que M. Trabelsi était non coupable et était victime de la réaction américaine aux attentats du 11 septembre 2001. Selon elle, les aveux qu’il a formulés aux enquêteurs belges et sur lesquels l’accusation américaine se base, étaient faux. M. Trabelsi est un "bavard invétéré", et "la plupart de ses déclarations, si pas toutes, n’ont pas été confirmées objectivement", a défendu l’avocate.

Il n’est pas encore établi quel sera le sort de M. Trabelsi. Le Tunisien reste pour le moment en détention. "M. Trabelsi espère que le gouvernement belge va réparer son erreur, une erreur qui lui a coûté 22 ans de sa vie", a encore ajouté Mme Shroff citée par CNN après l’acquittement de l’accusé.