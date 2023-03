Attentat de New York en 2017: la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le terroriste, les victimes belges satisfaites

L’homme avait revendiqué son acte au nom de l’EI, un an après l’attaque menée par un Tunisien à bord d’un camion à Nice, qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet.

Le 26 janvier dernier, Sayfullo Saipov a été reconnu coupable de meurtres aggravés et de "soutien à un groupe terroriste" par une cour fédérale de Manhattan. Le même jury de douze personnes s’est réuni à partir du 13 février pour un second procès sur la peine.

Une peine en adéquation avec les faits, pour les victimes

Durant les audiences, des proches des victimes décédées ou des blessés qui ont gardé des séquelles de l’attaque s’étaient succédé pour livrer des témoignages souvent émouvants et éprouvants.

Parmi ces victimes qui sont venues témoigner, Marion Van Reeth et Aristide Melissas. En octobre 2017, ils visitaient le sud de Manhattan à vélo. Marion a été touchée aux jambes. Aristide a été victime d’un traumatisme cérébral. Pour le couple, le procès a fait partie de la guérison.

La peine à l’égard de Sayfullo Saipov est-elle en relation avec la douleur des victimes ? Oui pour Aristide Melissas : "La peine de mort est encore applicable […] mais quand il y a des faits aussi lourds, il me semble qu’il est plus juste d’appliquer des peines qui sont à la hauteur des blessures apportées pour le restant des jours, et qui peuvent aussi servir au niveau sociétal aux Etats-Unis."

Le condamné sera placé dans une prison dont il ne sortira jamais, avec entre 22 et 23 heures par jour en cellule, et moins d’une demi-heure de visite par mois. "Il est peut-être temps de réimplémenter des peines qui pourraient amener enfin certains auteurs à réfléchir aux conséquences de leurs actes", commente Aristide Melissas.