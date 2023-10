Attentat de Bruxelles : parcours, demande d’asile, services de renseignements ? Que sait-on d’Abdessalem Lassoued, l’auteur des faits ?

Le parcours d’Abdessalem Lassoued en Belgique, c’est Nicole de Moor, la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration qui le résume.

L’homme, d’origine tunisienne avait demandé l’asile en Belgique en novembre 2019. "En octobre 2020, on lui avait opposé un refus", explique Nicole De Moor. Depuis, il séjournait illégalement en Belgique car la procédure de retour qui aurait dû l’amener à quitter le territoire n’a pas pu aboutir.

Cela s’explique d’abord par le choix qu’a fait Abdessalem Lassoued lors de sa demande d’asile ne pas être accueilli dans un centre d’accueil de Fedasil. "Il a d’abord indiqué une adresse à Forest et une à Schaerbeek à laquelle il souhaitait recevoir son courrier", explique Nicole De Moor. C’est cette dernière adresse que l’Office des Etrangers a notée dans le dossier. "Tous les services ont utilisé cette adresse pour joindre cette personne", raconte Nicole De Moor.

Comme il n’était pas encore domicilié dans la commune de Schaerbeek, Abdessalem Lassoued a été inscrit officiellement à l’adresse de l’Office des Etrangers, "comme cela se fait pour toute personne dans cette situation", explique Nicole De Moor. L’homme avait six mois pour s’inscrire officiellement dans la commune de sa résidence principale. "Une personne est radiée du registre national après six mois si elle est toujours inscrite à l’Office des Etrangers et pas dans une commune", poursuit Nicole De Moor. C’est ce qui est arrivé.

En outre, les services de l’immigration ne sont jamais parvenus à joindre Abdessalem Lassoued à l’adresse qu’il avait communiquée. "Jamais il ne s’est présenté au commissariat aux réfugiés, si bien que sa demande d’asile a fait l’objet d’un refus", explique la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration. Il s’agit "d’un refus technique qui n’est pas lié au contenu du dossier", précise la secrétaire d’Etat.

L’ordre de quitter le territoire a été envoyé par l’Office des Etrangers à la même adresse par courrier recommandé. "Il n’a pas été accepté et a été renvoyé à l’Office des Etrangers", conclut Nicole De Moor.

Abdessalem Lassoued était donc en séjour illégal.